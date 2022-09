Azienda edile gelese sanzionata nell’agrigentino, “nel cantiere operai in nero”

Gela. A Sambuca di Sicilia, nell’agrigentino, i carabinieri del Nil hanno effettuato un’ispezione in un cantiere condotto da un’azienda gelese. È stata riscontrata l’omessa recinzione e i militari hanno appurato che tre lavoratori sugli undici presenti, tutti italiani, lavoravano “in nero”. Oltre alla denuncia penale alla procura della Repubblica di Sciacca, è stato adottato il provvedimento di immediata sospensione dell’attività imprenditoriale per “gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per avere occupato tre lavoratori in nero”.