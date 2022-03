Azienda incaricata dal Comune non demolì l’immobile, “omissioni”: titolare a giudizio

Gela. Ci sarebbero state presunte omissioni, finalizzate a non effettuare un intervento di demolizione di un immobile abusivo, che ormai sette anni fa era stato disposto dall’allora amministrazione comunale. L’impresa incaricata non si presentò e non fu possibile procedere all’abbattimento. Una vicenda che ha portato a processo il titolare, Nunzio Scudera. Davanti al giudice Antonio Fiorenza, è stato sentito, come testimone, l’ex segretario generale del Comune, Antonio Tumminello, che in quel periodo si occupava anche del settore edilizia. Firmò gli atti autorizzativi. L’immobile risultato irregolare, che andava demolito, era stato realizzato in una delle strade adiacenti a via Venezia. Per la procura, la ditta dell’imputato, nonostante l’incarico formalizzato dal Comune, non procedette con i lavori e fu necessario un successivo provvedimento, con l’amministrazione comunale che si affidò ad un’altra azienda del settore.