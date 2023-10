Bagnato, Coco, Scimè, Dizia e La Licata trionfano all’Oktober Kart

L’emergente Marco Pintaudi nella categoria “60 Over” ha conquistato la piazza d’onore dopo essere scattato dalla prima casella, non riuscendo a contrastare la rimonta vincente del più esperto Cristian Coco. A completare il podio della “60 Over” è stato Nicolò Amato. Incoraggiante il quarto posto ottenuto dal debuttante Emanuele Alessi che ha preceduto Cristina Xerra, unica presenza femminile. Nella “60 Baby” sono stati i piloti del team di Alessandro La Licata a fare da padroni con la vittoria di Cristian Dizia seguito da Gabriele Russa e Salvatore Crocco. Quarto Francesco Greca. Attardato da problemi meccanici il giovanissimo esordiente gelese Dante Cassarà. La classe “100”, ormai vintage, è stata dominata da William Ruzza seguito da Francesco Carfì. Tra i 125 monomarcia, la vittoria è andata a Matteo Bagnato, come da pronostici. Il podio, tutto gelese, ha visto uno strepitoso Francesco Rizzo e, terzo, Gabriele Gallo. Ottima prova dei gelesi Ettore Cassarà e Gioiele Italiano. Noie meccaniche hanno costretto Angelo Caci alle retrovie. La “Kz amatoriali” ha offerto molte emozioni e apprensione per un contatto tra Michele Parlagreco, autore della pole position, e Rosario Ociania. Quest’ultimo ha avuto la peggio finendo rovinosamente fuori pista. La vittoria è andata a Giuseppe Scimè che ha preceduto Michele Parlagreco e Luca Scimè. La classe regina “Kz2” è stata letteralmente dominata da Alessandro La Licata, autore dell’hat trick, ovvero pole position, giro più veloce e vittoria. Il pluricampione gelese Gianni Carfì ha chiuso in quinta. All’interno della manifestazione sportiva la Impianti srr ha intercettato parte del pubblico presente divulgando il metodo corretto per differenziare i rifiuti. Presenti mezzi, mastelli e materiale informativo. Assente totale la politica in una domenica di festa.