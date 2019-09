Bici elettriche pericolose? Morgana: “Non criminalizzare chi le usa”

Gela. Non bisogna criminalizzare chi usa la bici, anche quella a pedalata assistita, per muoversi in città. Simone Morgana, che è coordinatore regionale della Fiab, lo spiega dopo quanto accaduto sabato notte, in centro storico, con una bambina travolta e ferita da una bicicletta elettrica. Il consigliere comunale Salvatore Scerra, anche con interrogazioni, ha chiesto più controlli all’amministrazione comunale. “L’evento che si è verificato sabato è triste e facciamo i migliori auguri di pronta guarigione alla piccola vittima dell’incidente – dice Morgana – ma la bici non può e non deve essere criminalizzata. Affermare che non esistono regole per le bici è falso ed offende tutti i coloro i quali ogni giorno, a rischio della propria inco lumità, scelgono la bici come mezzo di trasporto in alternativa all’auto, facendo, tra l’altro, un favore alla salute e alla mobilità cittadina”.