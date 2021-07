“Bigenitorialità è fondamentale”, Mantenimento-diretto: “Tutelare diritti dei bambini”

Gela. “I bambini hanno il diritto di stare con entrambi i genitori, seppur separati”. Anche i rappresentanti locali di “Mantenimento diretto-Aps” ribadiscono la centralità della bigenitorialità. “Vale la pena evidenziare come la legge 54 del 2006, approvata in modo pressoché unanime dal parlamento, sulla quale si fondano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recepisce principi che trovano fondamento nella Costituzione e nelle più importanti Convenzioni in tema di diritti umani quali la Cedu e la Convenzione di New York e che riconoscono come inviolabile il diritto di ogni figlio ad avere due genitori e non essere separato da essi se non per dimostrate situazioni di violenza, abuso o trascuratezza. L’autorità giudiziaria, una volta verificata, com’è sempre avvenuto nei casi dei quali si discute, la sussistenza dei presupposti per l’affidamento dei figli tra i due genitori e l’assenza delle condizioni ostative di violenza, abuso o trascuratezza, ha adempiuto al proprio dovere di garantire il diritto di quei bambini a crescere nel pieno dell’equilibrio psicofisico che, come riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deriva dalla continuità, dalla completezza e dell’effettività della relazione con entrambi i genitori”, si legge in una nota del movimento, ripresa dal coordinatore provinciale Angelo Cascino. Per il gruppo, non è plausibile l’ipotesi dell’alienazione parentale. “Del tutto fuorvianti e frutto di mera strumentalizzazione politica appaiono le polemiche relative all’alienazione parentale. Da decenni la giurisprudenza, in piena sintonia con il comune sentire, censura fatti e comportamenti volti ad escludere, limitare o indebolire i rapporti tra un figlio ed uno dei due genitori. Chi pensa che sia un buon genitore quello che rifiuta di far parlare un figlio al telefono con la il padre o la madre? Oppure quello che continuamente inveisce contro l’altro o usa un linguaggio scurrile in presenza dei figli per rivolgersi alla madre o al padre o ad uno dei nonni? Chi crede davvero che sia un genitore responsabile quello che non dà informazioni importanti o veritiere sullo stato di salute di un figlio al padre o alla madre? L’alienazione parentale, infatti, non ha alcuna connotazione di genere”, ribadiscono lo stesso Cascino e il coordinatore cittadino Ignazio Bruscia.