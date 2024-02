Bioraffineria e Ecorigen, definito il piano di emergenza: parte la consultazione pubblica

Per la nuova versione 2024 del Piano di Emergenza, il Prefetto di Caltanissetta ha diretto il Gruppo di lavoro – istituito con decreto prefettizio e le cui attività sono state coordinate dal Capo di Gabinetto della Prefettura -composto dal Comune, dalla Regione, dal Libero Consorzio Comunale, dai Vigili del Fuoco, dalle Forze di Polizia, dall’Arpa, dall’ASL di Caltanissetta, nonché dai rappresentati della Raffineria di Gela e dell’Eco-Rigen. Il cennato Organismo, per più di un anno, ha lavorato alacremente all’aggiornamento della pianificazione in argomento, adeguandola alle nuove “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023. Nell’ambito, di tale complessa e articolata attività, nell’ultima seduta dello scorso 8 febbraio, il Gruppo di lavoro ha condiviso il Documento pre-consultivo e la bozza integrale del Piano di Emergenza Esterna, approvata con decreto del Prefetto del 9 febbraio 2024 e che sarà a sua volta pubblicata, nella versione definitiva, nella successiva Fase di consultazione che prenderà avvio alla fine del mese di marzo. Nel corso del cennato incontro, il Prefetto, nell’esprimere grande apprezzamento per l’importante risultato raggiunto dopo un lungo e delicato lavoro, ha dichiarato che la pubblicazione del Documento pre-consultivo, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di aggiornamento complessivo del Piano di Emergenza Esterna e inaugura l’articolato processo di consultazione della popolazione, essenziale per fornire ai cittadini di Gela le informazioni di base necessarie per ridurre le conseguenze degli incidenti.