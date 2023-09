Bioraffineria in Corea del Sud, progetto Eni sulla scia degli impianti locali

LG Chem ed Eni uniranno le proprie competenze in questo progetto. Impegnata nella produzione di prodotti chimici più sostenibili, LG Chem farà leva sulle proprie conoscenze e risorse per garantire il successo del progetto. LG Chem produce plastiche eco-friendly utilizzando la bio-nafta dal 2020. Nell’aprile 2021 è stata la prima azienda chimica sudcoreana a ricevere la certificazione ISCC Plus per nove prodotti Bio-Circular Balanced. Quattro mesi dopo, LG Chem ha iniziato a spedire i suoi primi prodotti SAP (Super Absorbent Polymer) biobilanciati – anch’essi certificati ISCC Plus – ai mercati esteri. Nell’ottobre 2022, LG Chem ha ampliato il suo portafoglio di prodotti certificati ISCC Plus a oltre 50 articoli, confermando il suo impegno per una sempre maggiore sostenibilità. LG Chem lavorerà ora a stretto contatto con Eni per aumentare la visibilità del suo marchio integrato eco-friendly LETZero. Eni porterà nel progetto la sua vasta esperienza nella bioraffinazione, oltre alla tecnologia proprietaria Ecofining™. Nel 2014 Eni ha realizzato la prima conversione al mondo di una raffineria in bioraffineria a Porto Marghera, Venezia, seguita da una seconda bioraffineria riconvertita a Gela nel 2019. Nel giugno 2023, Eni ha avviato una joint venture con PBF Energy acquisendo il 50% della bioraffineria St. Bernard Renewables LLC in Louisiana (USA) anch’essa basata sull’utilizzo della tecnologia Ecofining. Eni inoltre, facendo leva sulla sua esperienza globale e sulle sue conoscenze in materia di approvvigionamento, fornirà alla bioraffineria sudcoreana materie prime sostenibili composte prevalentemente da scarti e residui della lavorazione di oli vegetali e olio da cucina esausto, oltre a oli vegetali provenienti da colture resistenti alla siccità in terreni degradati, semi-aridi o abbandonati, non in competizione con la catena alimentare.