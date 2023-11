Biviere, “incendio doloso poteva bruciare tutta la Riserva”: distrutta macchia mediterranea

Gela. “Un incendio doloso partito con molta probabilità da un terreno privato all’interno della Riserva. Poteva bruciare l’intera zona”. Emilio Giudice, responsabile dell’area protetta, ieri insieme agli operatori e a tre squadre dei vigili del fuoco, è stato impegnato per ore nel tentativo di non fare propagare il rogo. Solo a tarda sera le fiamme si sono fermate. “Pensiamo che siano stati bruciati almeno tra i venticinque e i trenta ettari. La stima complessiva la faremo a breve. Purtroppo, l’incendio si è concentrato in un punto dove la macchia mediterranea era cresciuta anche perché non c’erano roghi da almeno un ventennio. Ci vorranno non meno di dieci anni per rivederla”. Il primo contatto con il corpo forestale ha dato esito negativo. “Non è intervenuto”, dice ancora Giudice. “Dobbiamo invece ringraziare i vigili del fuoco che hanno assicurato un intervento efficiente con tre squadre – continua – a sera inoltrata sono stati capaci anche di usare la tecnica del fuoco contro fuoco, che di fatto non ha più dato possibilità all’incendio di propagarsi. Purtroppo, i vigili non hanno mezzi pesanti che possano accedere ad aree più impervie. Questi mezzi sono a disposizione del corpo forestale che sul territorio non c’è o comunque ha pochissime unità”.