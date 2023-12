Blitz “Boomerang”, in appello anche la richiesta di ricusare la Corte: accolto un concordato

Gela. Per gli imputati condannati in primo grado, lo scorso marzo, e coinvolti nel blitz antidroga “Boomerang”, si tornerà davanti ai giudici di appello di Caltanissetta, a gennaio. Questa mattina, le difese, quasi in blocco, hanno chiesto ai magistrati nisseni di astenersi. La Corte ha invece ritenuto di dover procedere, anche formalizzando il concordato definito dalla difesa di Gianfranco Vasile (per lui sei anni e undici mesi di detenzione a fronte degli otto anni e tre mesi del giudizio di primo grado). Uno dei coinvolti, Salvatore Graziano Biundo, ha avanzato richiesta di ricusazione. Ha dato mandato al legale, l’avvocato Salvo Macrì, che nei prossimi giorni avanzerà l’istanza. Lo stesso collegio di appello, stando alla difesa, si era già espresso alcuni mesi fa rispetto ad un incidente di esecuzione per la continuazione di altre condanne imposte allo stesso Biundo. Di conseguenza, ci sarebbe già un giudizio quasi maturato rispetto alla posizione di quello che venne indicato come una staffetta per il trasporto di droga. E’ stato fatto richiamo anche al procedimento parallelo in corso e al concordato accolto. In questo troncone, il collegio penale del tribunale di Gela dispose quattordici anni di reclusione per almeno sei capi di imputazione nei confronti di Salvatore Gambino, considerato tra i principali riferimenti del traffico di sostanze stupefacenti (è difeso dai legali Filippo Spina e Giovanni Lomonaco); tredici anni e quattro mesi di reclusione invece sono stati imposti proprio a Biundo; otto anni e sei mesi di detenzione per Rocco Carfì (rappresentato dal legale Flavio Sinatra); otto anni a Giuseppe Celona; quattro anni di reclusione per Salvatore Piva; tre anni ad Emanuele Iapichello. Tutte le decisioni sono state impugnate.