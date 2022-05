Blitz “Demetra”, sentito perito su reperti archeologici: “Non tutti di valore storico”

Gela. Gli investigatori del nucleo tutela patrimonio culturale hanno parlato, ieri in aula, nel corso del dibattimento legato all’inchiesta “Demetra”, che fece emergere l’esistenza di un presunto gruppo, capace di trafficare reperti archeologici, anche a livello internazionale. Tra gli imputati, ci sono diversi gelesi, alcuni con precedenti dello stesso tipo. I carabinieri e i pm della procura di Caltanissetta individuarono una presunta banda che pare potesse contare su canali di smercio, anche nelle aste di settore, attraverso degli esperti. I carabinieri del nucleo hanno riferito sull’attività investigativa svolta. Gli imputati sarebbero stati seguiti e intercettati, per risalire all’intera organizzazione. Davanti ai giudici, domande sono state poste al perito, incaricato di valutare l’origine dei tanti reperti sequestrati e di collocarli. E’ emerso che non tutti i pezzi sequestrati fossero di valore archeologico. Per alcuni, invece, è emersa un certa incertezza. Ci sono però quelli che sono da ritenersi importanti in una catalogazione specifica. A processo, ne rispondono Rocco Mondello, William Thomas Veres, Simone Di Simone, Orazio Pellegrino e Giuseppe Cassarà e ancora Matteo Bello, Angelo Chiantia, Luigi Grifasi, Francesco Giordano, Luigi Lacroce, Francesco Lucerna, Giovanni Lucerna, Maria Debora Lucerna, Calogero Ninotta, Salvatore Pappalardo, Gaetano Patermo, Gaetano Romano, Luigi Signorello e Palmino Signorello. L’Interpol collaborò con Eurojust e con i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale. Tra i pezzi che venivano rivenduti, c’erano soprattutto monete antiche.