Blitz “Mutata arma”, Cassazione conferma condanna Vella: nuovo annullamento per Biundo

Gela. La condanna per Majch Vella diventa definitiva mentre i giudici d’appello dovranno nuovamente ritornare su quella disposta per Salvatore Graziano Biundo. La decisione è stata emessa dalla Cassazione, sui ricorsi proposti dalle difese dei due imputati in passato coinvolti nell’inchiesta “Mutata arma”. I magistrati capitolini hanno rilasciato il dispositivo. Non è stato accolto il ricorso di Vella, rappresentato dal legale Giuseppe Fiorenza. Nei suoi confronti la condanna era a dieci anni e quattro mesi di reclusione. Per la procura generale, il ricorso era da accogliere, anzitutto rispetto all’aggravante mafiosa. C’era già stato un primo annullamento. La Cassazione però ha sostanzialmente confermato quanto aveva già deciso. Secondo gli inquirenti, c’era chi avrebbe dato la disponibilità di armi alla famiglia Rinzivillo. Per il legale di difesa, l’aggravante mafiosa era da escludere non essendocene i presupposti.