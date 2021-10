Bonus 110 per cento, Pd a Musumeci: “Aziende in difficoltà, stop aumento dei prezzi”

Gela. Il bonus 110 per cento, anche a livello locale, sta dando nuovi margini di manovra al settore edile, in crisi profonda da diversi anni. Le aziende del comparto e il relativo indotto hanno sicuramente uno sbocco economico, che la drastica flessione degli ultimi anni rischiava di non assicurare. Con i tanti cantieri avviati, però, i prezzi aumentano, principalmente quelli delle materie prime. Le aziende non sempre riescono a rientrare con veri margini di profitto. Il gruppo del Pd all’Ars, con primo firmatario il deputato Giuseppe Arancio, ha presentato un’interrogazione. Si chiede al governo regionale di intervenire sul prezziario. E’ considerata una misura inevitabile, per consentire alle aziende che lavorano con gli incentivi del bonus di non rinunciare alle tante opportunità che in questo periodo si stanno aprendo. “Risulta evidente che l’aumento dei prezzi cambia completamente il conto economico di lavori preventivati sulla base di un prezzario che offriva alle imprese un certo margine di utile e oggi lo dimezza. Il prezziario unico regionale per i lavori pubblici 2021, approvato con D.A. n.26 del 7 luglio 2021 – si legge nel testo dell’interrogazione – mantiene infatti i prezzi fissati nel 2019, limitandosi ad aggiornarli per le “opere provvisionali di sicurezza” in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Il mantenimento del prezziario 2019 rischia, pertanto, di mettere le imprese del settore in gravi difficoltà finanziarie con la necessità di dover rinunciare agli appalti di nuovi lavori rientranti nella normativa agevolativa”.