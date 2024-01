Bonus, coupon, codici promo: le tipologie di promozioni più diffuse su internet

Internet è diventato un luogo in cui si può trovare di tutto: viaggi, auto, oggettistica, videogames, streaming e intrattenimento di ogni genere. Ma oltre ai servizi e ai prodotti, è possibile trovarvi anche le migliori offerte e promozioni sul mercato. I bonus, i coupon e codici promozionali, sono tra le forme di promozione più diffuse in rete e possono essere utilizzati per risparmiare denaro su una vasta gamma di beni e servizi: dallo shopping all’iGaming, arrivando ad assicurazioni, viaggi e quant’altro. Di seguito, quindi, ne vedremo una panoramica diffusa sulle principali tipologie, come usare e dove trovarle.

Quali sono le tipologie di bonus più diffuse?

Di tipologie di bonus ve ne sono svariate. Tuttavia, alcune di queste possono essere considerate tra le più diffuse in rete. A partire dai Bonus di Benvenuto: questi piccoli incentivi vengono offerti ai nuovi clienti che si registrano per la prima volta su un sito web o un’app. Essi sono anche divisibili in diverse sottocategorie, come avviene, per esempio con i Bonus Casino raccolti da casino.superscommesse.it. Stiamo parlando di bonus in denaro, giri gratis, noti anche come free spins o sconti di varia natura. A seguire, vi sono i cosiddetti bonus ricorrenti: questi coupon o codici promozionali vengono offerti ai clienti già registrati su un sito web o un’app per premiare la propria fedeltà, come nel caso di supermercati presenti in rete o siti di consegna a domicilio di vario genere. Tra questi si annoverano bonus cashback, ossia piccoli rimborsi dati al cliente in base alla spesa effettuata, o bonus fedeltà, spesso tradotti in percentuali di sconto sugli acquisti successivi. Infine, vi sono i bonus promozionali: questi vengono offerti in occasione di eventi speciali, come le festività natalizie o le giornate del Black Friday, tra le più attese dell’anno dai clienti, con finalità ad hoc.

Come si trovano i bonus?

A volte le promozioni vengono inviate sulla casella di posta elettronica degli utenti iscritti a questo o a quel sito. Ma, quando ciò non avviene, è possibile andare personalmente a cercare tali promozioni, facendolo in diversi modi. Il primo è quello di navigare sui siti web dei rivenditori: molti siti web e app mostrano i propri bonus in modo ben visibile, spesso sulla pagina principale. Altrimenti esistono i siti web di comparazione, che raccolgono e confrontano le offerte promozionali dei vari rivenditori, in modo da aiutare i consumatori a trovare le migliori offerte. Infine, è importante dare uno sguardo anche ai social media: i rivenditori spesso pubblicizzano i propri bonus sui propri account Facebook, TikTok o Instagram.