La mafia con il profilo basso ma la morsa c’è ancora: un fascino “malato” sulle giovani leve

Gela. In città convivono serenamente le due ali di Cosa Nostra, quella moderata dei Rinzivillo e la corleonese rappresentata dagli Emmanuello. Sul territorio è tuttora presente e opera anche se, in maniera autonoma, anche il gruppo Alfieri. Nel mandamento di Gela, territorio impregnato storicamente dall’Humus mafioso che comprende anche Niscemi e Mazzarino, continuano a essere presenti sia la Stidda che Cosa nostra.

“In passato hanno avuto momenti di scontro violentissimo ma da tempo hanno preferito optare per una convivenza pacifica”, è questo che emerge dalla relazione del presidente reggente della Corte d’Appello di Caltanissetta Giuseppe Melisenda Giambertoni, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Niente spari, bombe o omicidi però, Cosa Nostra – si evince dalla relazione – sembra aver optato per il Low Profile, per uscire dai radar delle Forze dell’Ordine e poter gestire i propri affari in serenità.

Atteggiamento diverso per l’altra organizzazione mafiosa del territorio, la Stidda, che invece sembra voler mantenere una presenza più visibile e una certa forza di intimidazione militare.

Invariato invece il core business dei picciotti gelesi, con una particolare attenzione proprio agli affari legati allo spaccio. A Gela infatti le organizzazioni mafiose, prima molto impegnate nelle attività estorsive, sembrano aver dato preferenza negli ultimi anni al traffico di stupefacenti, in relazione al quale sono stati riscontrati collegamenti con personaggi operanti in Calabria oltre che nel catanese.

Le mafie in compenso, non sparano più, Il venir meno di omicidi direttamente riconducibili alla mafia, avvalora ancora di più l’inversione di tendenza che le organizzazioni hanno adottato cioè evitare il più possibile episodi di violenza che potrebbero fare “riaccendere” i riflettori su uno scenario criminale che invece agisce ormai subdolamente.

Ma questa metamorfosi non ne attenua la pericolosità, anzi paradossalmente rende più probabile il ricorso alla violenza.