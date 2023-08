Un brasiliano alla corte di Fausciana, tesserato il centrocampista Da Silva

Gela. Dopo Federico Amaya altro colpo sudamericano per il nuovo Gela. A centrocampo il rinforzo si chiama Victor Da Silva, brasiliano, 23 anni il prossimo 30 ottobre. Il calciatore in realtà si allena con la squadra biancazzurra da una settimana ed ha partecipato anche al test congiunto con la Pro Ragusa nel secondo tempo del match chiuso 3-1 per il Gela. E’ una classica mezzala che ovviamente fa della tecnica la sua dote migliore, pur avendo una buona fisicità. Lo scorso anno era al Bisceglie, in Puglia.