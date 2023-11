Buona la prima per la Nuova Città di Gela contro l’Avola

Gela. Successo interno per la Nuova Città di Gela. Vittoria per 3-1 nel primo impegno in Serie D contro l’Avola davanti al pubblico del PalaItis. Il primo set si chiude sul risultato di 25-23. Nel secondo set tante disattenzioni puniscono le ragazze di coach Bonaccorso, sconfitte per 25-22. Terzo e quarto set dominati dalle giallonere che chiudono con i punteggi di 25-20 e 25-16.

La squadra ha reagito bene ai problemi che si sono presentati all’interno della rosa, con le partenze improvvise di coach Callea e delle atlete licatesi, e ora è motivata più che mai ad affrontare il campionato di Serie D, come dimostra la vittoria nel primo impegno stagionale contro l’Avola.