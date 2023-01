Bus extraurbano in panne, la rabbia dei pendolari: “Siamo abbandonati”

L’autobus aveva lasciato il capoluogo etneo con dieci minuti di ritardo, rispetto alla tabella di marcia. A fatica, però, il motore ha percorso circa la metà della tratta che collega Catania a Gela prima di arrestarsi definitivamente. Non è ancora chiara la causa del disagio segnalata dai pendolari. La vicenda torna ad accendere i riflettori sulla carenza di collegamenti pubblici soprattutto tra la città e l’area metropolitana. I mezzi a disposizione garantiscono poche corse e spesso sono vetusti. Quello di ieri sera è solo uno dei tanti episodi raccontati dai pendolari gelesi. In altre occasioni i vecchi autobus sono anche andati in fiamme. Non sono mancate manifestazioni di protesta per le poche unità messe a disposizione a discapito della domanda del territorio. La società non ha ancora rimborsato nemmeno la corsa del biglietto pari a euro 8.