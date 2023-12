Butera, Pasqualetto lascia la maggioranza: “Nel gruppo l’invito al cambiamento ha perso significato”

Il consigliere fa comunque capire che la visione del gruppo non la convinceva per nulla. “Purtroppo, nel gruppo “Il futuro è adesso” le parole guida partecipazione, trasparenza e soprattutto cambiamento hanno perso significato. Il futuro non è ieri ma è diventato l’altro ieri. Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale con dedizione e impegno – conclude – ora come rappresentante indipendente, rimanendo aperta alla collaborazione con tutti i membri del consiglio, indipendentemente dall’appartenenza politica, per lavorare insieme al bene della comunità buterese. È un passo difficile, ma credo che sia necessario per mantenere la coerenza con gli ideali e gli obiettivi che mi sono prefissata al momento dell’elezione”.