Cade accusa stalking, assolti coniugi: erano stati denunciati da esercente

Gela. Non fu stalking ma solo il tentativo di riottenere somme delle quali la titolare di un’attività commerciale era debitrice in favore di una coppia di coniugi. E’ stata emessa l’assoluzione nei confronti di marito e moglie, finiti a processo proprio con l’accusa di stalking. Fu l’esercente ad ottenere una misura che imponeva ai due di non avvicinarsi. Gli imputati si sono trovati a rispondere alle contestazioni davanti al giudice del tribunale. Difesi dal legale Davide Limoncello, sono riusciti a dimostrare che in realtà non ci furono minacce e vessazioni nei confronti della titolare dell’attività, che invece aveva accumulato nei loro confronti un debito da oltre ventimila euro, per una fornitura di mobili mai arrivata a destinazione. Per la difesa, la denuncia sarebbe stata la risposta dell’esercente alle azioni intraprese dai coniugi per riavere le somme. La procura ha concluso per la condanna, così come il legale dell’esercente, l’avvocato Ignazio Raniolo.