Calcio a 5, Gela a valanga contro lo Scicli: 6-1 al debutto

Gela. Super debutto per il Gela Futsal nella serie C2 di calcio a cinque. Al Palalivatino il quintetto allenato da Enzo Fecondo ha travolto 6-1 lo Sporting Scicli, dominando per tutta la partita. Primo tempo più equilibrato, con i ragusani molto chiusi dietro e un solo gol, quello di Di Bartolo. Nella ripresa avversari con il portiere volante e maggiori spazi nelle ripartenze per i biancazzurri. Il risultato diventa più rotondo grazie alle reti di Caglià, ancora di Di Bartolo, poi Cinici, Azzolina ed ancora Di Bartolo per il tris personale. Solo sul 5-0 la rete della magra consolazione per lo Scicli. Soddisfatto a fine partita il tecnico Fecondo, che non si nasconde.