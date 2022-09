Cambio fra i pali per il Gela FC, ritorna Armando Di Martino

Gela. Dopo una breve parentesi di 2 mesi al Comiso, il portiere Armando Di Martino fa il suo ritorno al Gela FC. Si tratta di un portiere gelese classe 1993 con tante esperienze alle spalle, tra cui una stagione in Serie D con la Lupa Roma e cinque anni nel settore giovanile del Torino. Per lui poi varie casacche tra Eccellenza e Promozione, con Atletico Gela, Nissa, Modica, Licata, Terranova, Marina di Ragusa e 4 stagioni al Ragusa in Eccellenza, fino a conquistare la promozione in Serie D e la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza nella scorsa stagione.

Ritorno dettato probabilmente dalle prestazioni incerte di Pizzardi e del Gela FC in generale, che è dovuta ricorrere ai ripari anche nel reparto offensivo, prendendo dall’Igea Virtus il centravanti Giulio Pardo.