Campionato regionale di Skeet, Alberto Maganuco trionfa per l’undicesima volta

Gangi. Il tiratore Alberto Maganuco si è aggiudicato per l’undicesima volta il campionato regionale di Skeet. In verità, presso il campo di tiro a volo di Gangi (Tav Rocca Pizzuta), sono stati i gelesi a monopolizzare le posizioni che contano. “I primi tre classificati siamo tutti della Tav Trinacria – commenta Alberto Maganuco -, segno che a Gela stiamo vivendo un momento di forma particolare per quanto riguarda lo Skeet. Siamo sicuramente, conclude – gli specialisti in Sicilia”. Il neo campione regionale del tiro a piattello ha vinto con il risultato di 47 piattelli centrati su 50 e uno scarto di 4 rispetto al secondo classificato.