“Candidato condiviso nel centrodestra”, Sammito: “Giunta Greco? Non la sento mia, nuovo capitolo”

Gela. L’esperienza alla guida dell’assise civica volge verso la fase finale. Il presidente Salvatore Sammito, cinque anni fa, garantì voti consistenti alla coalizione del primo cittadino Lucio Greco, risultando il più suffragato nell’alleanza di governo della città. Oggi, Sammito guarda ad altro. “Sicuramente, nel centrodestra – sottolinea – non ci sono altre soluzioni. Stiamo lavorando per creare le condizioni di un’alleanza con un candidato condiviso. Spero possa essere quello che sto proponendo e in questi giorni attendo risposte da Roma. In caso contrario, sono pronto a supportare il candidato che sarà individuato dalla coalizione”. Sammito si è sempre rivisto nel centrodestra, seppur senza una collocazione ufficiale di partito. Il patto con l’avvocato Greco non l’ha mai voluto far saltare. Venne messo nero su bianco cinque anni fa, in continuità con quello che c’era già stato e che lo portò all’assise civica durante la breve sindacatura Messinese. “E’ anche possibile che senza un accordo condiviso nel centrodestra – aggiunge – possano esserci due candidati. Non lo escludo”. Senza troppi clamori, il presidente del civico consesso sta tracciando un itinerario politico che potrebbe condurlo ad avere ancora una volta un ruolo importante ai fini elettorali e non solo. Il centrodestra è un approdo irrinunciabile. Sembra invece ormai archiviata l’esperienza Greco.