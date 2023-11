“Candidato sindaco scelto in città, nell’alleanza anche PeR e Iv”, Pd: “Caso Gela sui tavoli nazionali”

Gela. La “questione Gela” sui tavoli nazionali, attraverso i riferimenti romani del Partito democratico. I dem spingono sull’acceleratore anche in vista delle amministrative del prossimo anno. Il commissario Giuseppe Arancio e i vice Franco Di Dio e Giuseppe Fava confermano l’esito favorevole degli incontri d’area tenuti in settimana. L’intesa c’è con il Movimento cinquestelle e con il progetto civico di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. I dem giocano allo scoperto e guardano alla coalizione in costruzione, “con il candidato sindaco che sarà garante e verrà scelto in città”, quasi a fare da contraltare politico al tavolo provinciale del centrodestra, invece indirizzato ad una decisione da parte delle segreterie territoriali. “Il Partito Democratico in città lavora con costante e generoso impegno per costruire una coalizione progressista e riformista larga, coesa, inclusiva, che oltre a Pd, Cinquestelle, “Una Buona Idea” e “Civico lab”, ricomprenda con pari dignità Italia Viva, il laboratorio “PeR” di Donegani, i socialisti e altre formazioni poltiche, movimenti civici, rappresentanti del mondo sindacale e imprenditoriale, associazionismo, volontariato, e ogni cittadino che intende spendersi per la città. Il candidato sindaco sarà scelto in città e non nei tavoli regionali come invece accade per altre coalizioni. Dovrà avere riconosciute capacità personali e politiche. Sarà il garante della coalizione di governo, del programma e della città”, fanno sapere dalla struttura commissariale. I vertici dem, inoltre, ritornano sui punti di un programma da affrontare anche mettendo in campo i contatti nazionali.