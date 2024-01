Cantiere 110 per cento, titolare studio medico: “Subito danni, non escludo di rivolgermi alle autorità”

Gela. Un cantiere 110 per cento che però ha lasciato tracce inattese in un immobile di via Morselli. L’azienda che si è occupata degli interventi edili, infatti, non ha provveduto a ripristinare tutte le dotazioni di un centro medico. Erano stati rimossi, per esigenze dei lavori, anche i sistemi di climatizzazione, poi non ricollocati e addirittura spariti. “Reputo la situazione veramente molto grave – dice lo specialista in oculistica Gaetano Trainito titolare del centro – nonostante abbia cercato di contattare la società Albert, ad oggi non ho avuto riscontri. Il mio studio medico è rimasto con cavi e fili penzolanti, senza i sistemi di climatizzazione e con materiale sparso ovunque e non ripristinato, pure i resti di un lavabo e mensole lasciate alla rinfusa”. Il medico sta valutando di rivolgersi alle autorità.