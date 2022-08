Cantiere infinito in viale Mattei, aperto un “varco” per consentire il transito

Gela. Il comitato di quartiere, con il presidente Gioacchino Gradito, ha più volte chiesto che il tratto di viale Mattei non rimasse del tutto bloccato. Nelle scorse ore, è stato possibile aprire un “varco” nel percorso del cantiere per il bypass del supermercato in costruzione. Ora, sarà possibile transitare, nonostante una durata dei lavori, sicuramente protrattasi ben oltre le previsioni. Ormai da settimane, il cantiere è stato ampliato al tratto di strada, con enormi disagi per i residenti e per il traffico della zona.