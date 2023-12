Cantiere via Venezia, azienda: “Continue aggressioni verbali e minacce dai commercianti”

Gela. “Continue aggressioni verbali e minacce”. Il cantiere in corso in via Venezia sta generando non poche conseguenze e in una missiva inviata a Palazzo di Città, il responsabile della società che ha ottenuto l’appalto segnala di essere costantemente bersaglio di “commercianti della zona”. È accaduto anche in questi giorni. Si stava per procedere al tracciamento di un’aiuola, prevista nel progetto, ma sarebbe stato pesantemente apostrofato e minacciato da “un commerciante”. Stando alla nota trasmessa in municipio, gli sarebbe stato intimato di non effettuare l’intervento. L’azienda, più volte, si è trovata davanti a situazioni simili che determinano “continui blocchi e rallentamenti dei lavori”. Le ha segnalate.