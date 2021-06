Cantieri “Patto per il Sud”, Regione sblocca somme per il pagamento delle aziende

Gela. La questione, rispondendo ad alcune critiche sulla gestione dei cantieri, avviati con il programma del Patto per il Sud, l’aveva sollevata l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi. L’esponente della giunta Greco ha sottolineato i ritardi della Regione nello sblocco delle somme per il pagamento degli stati di avanzamento lavori alle aziende che si occupano delle attività, soprattutto per la riqualificazione di via Niscemi. Un ulteriore sollecito era partito dal Comune, a maggio. Gli uffici palermitani ora hanno sbloccato i fondi, attraverso i provvedimenti rilasciati dal servizio 7 dell’assessorato infrastrutture. Per i lavori di via Niscemi, sono stati sbloccati circa 81 mila euro, per il pagamento del secondo sal e di quello supplementare.