Carenze al “Vittorio Emanuele” e emergenza Centro salute mentale, “mancano riscontri da Asp”

Per Pizzardi, sono inevitabili delle risposte e non solo sul caso del Centro di salute mentale. Nella missiva, cita il recente avviso di Asp per l’individuazione di dirigenti medici disponibili a prestazioni aggiuntive, finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa. Una mossa che genera favore da parte dell’amministrazione ma che ulteriormente fa emergere, secondo Pizzardi e Greco, il bisogno atavico di rafforzare il personale e ampliare la pianta organica, fin troppo carente. In un contesto di deficitarieta’, l’esponente della giunta, sempre nella comunicazione, non trascura quanto fatto da altre Asp, che con regolari avvisi e procedure di gara si sono rivolte a società esterne per coprire servizi a supporto delle attività mediche specialistiche da porre in essere nei presidi ospedalieri. Fondamentale in tal senso è il decreto legge 34/2023 capo II articolo 10. Si prevede un preliminare accordo con l’assessorato regionale. Pizzardi indica questa via come praticabile viste le gravi carenze di personale e qualora le graduatorie siano esaurite. Mancano, tra gli altri, gli anestesisti mentre “un incremento dell’attività chirurgica operatoria” è essenziale per ridurre le liste di attesa. “I pazienti rivendicano quotidianamente il diritto alla salute”, conclude l’assessore nella missiva condivisa e sottoscritta dal sindaco Greco.