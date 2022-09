Casciana e Grisanti aderiscono a FdI, “valori condivisi e rimaniamo opposizione a Greco”

La linea di Casciana e Grisanti non cambia, anche se sarà il partito a delineare il percorso post-elettorale. I due consiglieri si aggiungono all’altro esponente meloniano, Giuseppe Caruso, che dopo essere subentrato a Sandra Bennici, dimessasi, ad oggi non è stato presente all’assise civica, per ragioni lavorative e personali. Da tempo, il gruppo locale di FdI sta lavorando per rafforzare la struttura in città e l’esito elettorale servirà a tirare un primo bilancio.