Casi’ si impone ad Acireale, la coppa Carnevale va al Velo club

Gela. Si è disputata ieri la 17^ coppa di Carnevale lungo le strade cittadine del classico circuito di Acireale. Si tratta della coppa di Sicilia strada Amatori. Circa duecento al via da tutta la Sicilia. La manifestazione si è svolta lungo un circuito cittadino di circa 2 chilometri ondulato di media difficoltà. Il team gelese “Velo Club Gela-Cicli Buccheri”, ha ottenuto la vittoria aggiudicandosi il primo posto assoluto con Salvatore Casi’ che ha staccato fin dal primo giro tutti i rivali arrivando in solitaria con due minuti di vantaggio. Ottimo piazzamento per Davide Buccheri che ha ottenuto il primo posto di categoria e il quarto posto di categoria per Francesco Buccheri. Grande soddisfazione da parte del presidente della società sportiva “Velo Club Di Gela” Eugenio Pinazzo e di tutti i soci della stessa associazione che si sono congratulati con i vincitori. Il Velo club dall’inizio di quest’anno si è rafforzato ottenendo la fusione con il gruppo Cicli Buccheri di Niscemi, grandi appassionati e sostenitori del ciclismo agonististo a livello regionale.