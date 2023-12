Ccr servizio rifiuti, incarico tecnico per il progetto da attivare nell’ex autoparco comunale

Gela. Nonostante il finanziamento autorizzato dalla Regione, per circa un milione di euro, il progetto del nuovo centro comunale di raccolta per il servizio rifiuti, previsto a Macchitella, ad oggi non ha dato esito. La procedura sembra non poter andare avanti, anche per ragioni connesse agli uffici palermitani. Impianti Srr, l’in house che gestisce le attività in città, sta cercando di ridurre i tempi per adeguare l’area dell’ex autoparco comunale, sulla 115 Gela-Vittoria. E’ stato ripreso un progetto del 2012 e affidato l’incarico per adeguarlo alle norme vigenti. Di recente, inoltre, tutta la documentazione è stata trasmessa agli uffici degli enti competenti, per il rilascio delle autorizzazioni.