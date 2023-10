Cda “Pignatelli Roviano”, scelti i componenti: sindaco ha definito le due nomine

Gela. In una fase segnata a Palazzo di Città quasi esclusivamente dalla crisi finanziaria e dal tentativo di impedire il dissesto, per il sindaco Lucio Greco si presentano anche scadenze finalizzate alle nomine in alcuni enti e in Ghelas. Per la municipalizzata, la prossima settimana bisognerà procedere alla designazione del revisore legale e di un componente del collegio dei sindaci. Si deciderà in assemblea. Sono stati prorogati invece i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad un posto nel cda dell’Ipab “Aldisio”.