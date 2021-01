Ce la siamo cercata: Gela diventa da domani zona rossa

Gela. La città diventa zona rossa. Lo ha confermato il sindaco Lucio Greco, che ha ricevuto una anticipazione dal presidente della Regione Nello Musumeci. L’ordinanza scatterà da domani alle 14. In serata è atteso il provvedimento del governatore. Scattano dunque le restrizioni e le chiusure di tutte le attività. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e studio, oltre che per fare la spesa ed andare in farmacia.