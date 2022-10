Centauri e Fidas, successo del motoraduno all’insegna della donazione

Gela. Un successo di partecipanti e di lodevoli intenzioni, tutto nella seconda edizione della manifestazione “Metti in moto il dono” organizzata dalla Fidas. Oltre 280 i centauri provenienti dalle federate di Gela, Agrigento e Caltanissetta che hanno preso parte all’evento dedicato alla promozione del nobile gesto della donazione del sangue mettendo “in moto” la loro voglia di difendere la vita del prossimo. Centinaia come detto i partecipanti, moto club, Vespa Club ma anche semplici appassionati che già di buon mattino hanno raggiunto il lungomare Federico di Svevia di Gela per prendere parte alla partenza della bella manifestazione che in queste settimane ha toccato sempre con lo stesso successo anche diverse regioni d’Italia con l’unico obiettivo di stimolare la donazione. Partiti da Gela, lungo le strade cittadine la marea color Fidas è stata raggiunta dal folto gruppo di Agrigento e poi dai centauri di Caltanissetta che alla fine si ritrovati a San Leone, tappa finale del giro che ha visto l’organizzazione di un allegro conviviale all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza.