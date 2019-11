Centinaia di operai vittime dell’amianto killer in città ma il centro di eccellenza è ad Augusta

Gela. L’amianto e le patologie connesse hanno colpito, spesso a morte, tanti lavoratori, soprattutto della fabbrica Eni. Una piaga che è finita sui tavoli dei pm della procura, che nel corso degli anni hanno avviato una serie di indagini, arrivate poi a processo. Le fibre killer ancora si fanno sentire sul corpo di tanti operai e non solo. Nonostante questo tipo di incidenza, più volte denunciata dalla sezione locale dell’Ona, il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie da amianto è stato inaugurato, in pompa magna, ieri ad Augusta, in un’ala dell’ospedale “Muscatello”. Non poteva mancare il presidente della Regione Nello Musumeci, che si è soffermato sulla necessità delle bonifiche nei territori a rischio industriale. “Dobbiamo avviare le bonifiche degli impianti nella zona del siracusano a Milazzo e a Gela”, ha detto durante la cerimonia ufficiale. In città, bisogna barcamenarsi tra tagli di servizi all’ospedale “Vittorio Emanuele” e risorse economiche che non ci sono mai. Da ultimo, lo stesso governo Musumeci ha autorizzato lo storno di almeno trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, che salvo “miracoli” politici se ne vanno a coprire progetti nelle aree di Catania e Siracusa.