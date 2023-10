Centristi, civici e non solo, riparte tavolo: prova del nove per approdare ad un’eventuale intesa

Gela. Se potrà diventare un’esperienza politica tale da rapportarsi ad altre entità in campo e strutturare un’alleanza per le amministrative, si saprà a breve. In serata, è ripreso comunque il tavolo centrista che aveva fatto l’esordio diversi mesi fa, quasi anticipando tutti. I renziani di Italia Viva, “Noi moderati”, i liberali, i socialisti, i civici di “Una Buona Idea”, il gruppo che si rifà all’imprenditore Maurizio Melfa e anche la novità degli esponenti di “Rinnova”, hanno delineato possibili scenari. Non ci sono intese già strette ma adesso sembra venuto il momento della prova del nove. Già entro i prossimi giorni si capirà se l’iniziativa potrà essere ufficializzata, facendo partire successivamente incontri con altre forze per mettere le basi di un progetto più ampio, con obiettivo le urne del prossimo anno. Pare che vincoli particolari non ce ne siano e potrebbero essere vagliate diverse soluzioni. Il presupposto sembra maturare ma niente è scontato. Al nucleo iniziale si è unito, a sua volta per una valutazione più approfondita, il gruppo di “Rinnova”, che al pari dei civici di “Una Buona Idea” in questi mesi ha mantenuto aperto un canale di dialogo soprattutto con l’area progressista.