Centro per donne vittime di violenza intitolato a Strada, ok anche su toponomastica

Gela. Se la mozione sulle vicende di Timpazzo, portata in aula dal Pd e dal Movimento cinquestelle, non ha avuto “fortuna”, bocciata, politicamente, dai consiglieri di maggioranza, sorte decisamente differente ha avuto quella del gruppo di “Una Buona Idea”. I consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci hanno ottenuto piena condivisione sulla proposta di intitolare alla memoria di Gino Strada il centro per donne vittime di violenza, previsto nel programma di “Agenda Urbana”. C’è il finanziamento e vista la recente scomparsa del fondatore di “Emergency”, i consiglieri Sincero e Faraci hanno presentato la proposta all’assise civica. Nessun dubbio nel sostenerla, con l’aula che è schierata favorevolmente. Il forzista Carlo Romano, supportando la proposta, ha anche ipotizzato di rafforzare l’impegno dell’amministrazione comunale verso chi si prodiga per gli altri, in ogni occasione. L’esempio di Strada e la sua costante azione per gli ultimi, in ogni parte del mondo, troverà quindi un riscontro anche in città.