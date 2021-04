Centro Trasfusionale senza medici, l’ospedale ha rifiutato il sangue dei donatori

Gela. Gli operatori del Centro trasfusionale di via Palazzi hanno dovuto rifiutare il sangue di cinque persone che si erano recate in ospedale a donare. L’episodio, avvenuto i primi giorni del mese in corso, rischia di mettere in evidenza il problema della carenza di camici bianchi che costringe il Centro trasfusionale a garantire le sole attività programmate. Da 10 giorni è solo uno il medico, dei quattro previsti in pianta organica, a garantire tutti i servizi. Una carenza che ha avuto ripercussioni anche sulla gestione delle attività.