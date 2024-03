“Centrodestra compatto, ora chiudere”, Mancuso con i suoi: “Centrosinistra spaccato, lista FI forte”

“Sono disponibile a partecipare alla riunione del centrodestra – dice inoltre – l’Mpa? Mi risulta sia federato con la Lega, quindi non capisco perché si metta in dubbio l’adesione degli autonomisti al progetto di centrodestra. Certo, sono attualmente nella giunta Greco ma questo non significa che non intendano stare nel progetto”. Mancuso ha ottenuto il ticket per la candidatura a sindaco sotto i colori del partito, a Caltanissetta, mentre in città vorrebbe una spinta in più per la coalizione e con FI tra i pilastri amministrativi. Gli azzurri si misureranno con le urne, occasione utile pure per delineare una certa gerarchia interna al gruppo locale e non solo. Intanto il parlamentare azzurro sarà venerdì ancora in città, per incontri con i vertici sanitari del nosocomio di Caposoprano.