Centrodestra, inizia la fase delle scelte? Confronto tra i meloniani: va individuato il candidato

Gela. Nel centrodestra locale, in questi mesi, è prevalso soprattutto un certo silenzio strategico, nella rincorsa ad un accordo complessivo e ad un candidato unitario, che ricalchino lo schema romano così come quello palermitano. Se l’agorà ha sostanzialmente partorito tre candidati al posto di primo cittadino, lo stesso non si può dire per l’altra sponda politica, al cui interno continua a prevalere una certa ritrosia forse anche tattica. La coalizione potenziale dovrebbe essere a guida FdI. I meloniani si muovono forti di un accordo su base provinciale, messo nero su bianco con Forza Italia, che ha invece la guida dell’alleanza a Caltanissetta. Chiaramente, sono tanti i partiti e i gruppi che non disdegnano l’opzione di un accordo forte nel segno del centrodestra. A partire dai meloniani, molti ancora devono dare risposte ai dubbi tattici. In serata, proprio il gruppo della Meloni ha cercato di fare passi in avanti. Rimane certamente l’ambizione di diversi dirigenti, che hanno già dato la loro disponibilità a condurre la coalizione per il municipio. I consiglieri comunali così come dirigenti della prima ora e non solo, vorrebbero tentare l’affondo. Il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, presente all’incontro serale, sempre cercando la massima sintonia con i vertici provinciali e non solo, deve tentare di individuare la soluzione migliore.