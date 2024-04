Centrodestra, partiti non trovano l’unità: big dei voti e non allineati possono spiazzare tutti?

Gela. Big dei voti, grandi vecchi e potenziali novità. Nel centrodestra locale trovare l’unità, missione data quasi per scontata fino a pochi mesi fa, è diventata un’impresa di quelle difficili da finalizzare. Palermo e Roma, attraverso le segreterie dei partiti, a loro volta non facilitano il compito. Imperativi categorici non ne arrivano e di conseguenza la geografia d’area va a corrente alternata. I meloniani di Fratelli d’Italia, mai veramente compatti al loro interno, vogliono comunque un ruolo e non cedono rispetto alla proposta del capogruppo consiliare Vincenzo Casciana. C’è stata una forte concorrenza interna ma alla fine i vertici ufficiali del partito hanno dato il via libera. Proposta che è stata confermata dal presidente provinciale del partito Gianluca Nigrelli ma che in verità non ha fatto breccia nei cuori dei potenziali alleati. I cuffariani della Dc si sono subito smarcati, facendo rotta verso il patto con i renziani, nel tentativo di convincere pure pezzi importanti del centrodestra. I forzisti sembrano tentati ma ci sono accordi da rispettare, in primis quello nisseno con il partito della Meloni. Nessuno nega che Italia Viva, Dc e Forza Italia volessero tentare la sortita con la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino, ad oggi non ufficializzata ma posta come opzione consistente nel rapporto con altre anime del centrodestra. Fratelli d’Italia e pure la Lega non hanno mollato e rilanciano la coalizione “pura”. I centristi di Noi Moderati hanno chiesto che si ritorni al passo iniziale, senza troppe fughe in avanti. Negli ambienti del centrodestra, soprattutto di quello non allineato a segreterie di partito, le grandi manovre sembrano poter condurre ad un risultato che dovrebbe essere ufficializzato a giorni. Lo ha fatto intendere il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, confermando che correrà ancora per l’assise civica (cinque anni fa risultò il più votato nella coalizione pro-Greco). Ha spiegato di avere un candidato a sindaco e le sue scelte verranno ufficializzate, probabilmente in settimana. Starà nell’alveo del centrodestra dei partiti, data la vicinanza a Forza Italia, oppure andrà verso un patto per la città, come contenitore per ricomprendere i non allineati? In movimento sono da settimane pure gli esponenti vicini all’ex parlamentare Ars Pino Federico. Proprio Federico ha avuto incontri e interlocuzioni, senza troppo irrigidirsi intorno alle appartenenze di partito. Lui stesso e i suoi hanno dialogato sia con forze progressiste, Pd compreso, sia con l’area di centrodestra, compresa quella del sindaco Lucio Greco. “Stiamo lavorando”, commenta brevemente il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, il più votato in assoluto cinque anni fa. Il centrodestra ufficiale può fare a meno di queste anime, anzitutto su un piano strettamente di voti? Né Sammito né il gruppo di Federico seguono con trepidazione il travaglio interno al centrodestra dei partiti, che peraltro non sempre li ha trattati alla pari. Di conseguenza, non è da escludere che i big dei voti qualcosa possano tentarla, con un progetto non necessariamente a traino del centrodestra dei partiti, seppur in quest’area si siano spesso ritrovati.