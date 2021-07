Cgil incontra Falcone, “porto è prioritario per dare dignità alla città”

Gela. Il porto rifugio, insabbiato da anni, è una priorità, anche per la Cgil regionale. I vertici siciliani del sindacato hanno avuto un lungo incontro con l’assessore regionale Marco Falcone. “Abbiamo chiesto un aggiornamento in merito al finanziamento delle strade secondarie, mentre le arterie stradali primarie sono le autostrade, di tutti i 391 Comuni siciliani, Iì dove esistono progetti esecutivi già presentati, anche da parte delle ex province e dei Comuni. Abbiamo chiesto – dice Giudice – che vengano sfruttate appieno le risorse previste dai fondi strutturali per migliorare il sistema viario siciliano. Abbiamo anche rivendicato il diritto al porto di Gela, senza sabbia e baciato solo dal mare, di solito i porti non si presentano così, bensì con barche e magari turisti”. Il sindacato si associa alle richieste che da anni arrivano dal comitato pro-porto. “Ringrazio il comitato per il porto di Gela, ieri ho più volte telefonato all’amico Ascanio Carpino che in prefettura, e non solo – spiega Giudice – da anni segue la vicenda insieme ad altri cittadini liberi e operarori del settore. Per la Cgil Sicilia, è una vertenza regionale, già ieri sera l’assessore ha telefonato ad alcuni tecnici della Regione che stanno lavorando e quindi rispondendo ad una serie di prescrizioni del Ministero dell’ambiente, istituzione che deve rilasciare il parere e l’autorizzazione”. Ci saranno nuovi contatti tra io sindacato e il governo Musumeci.