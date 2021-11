“Chi può ricevere terza dosa lo faccia”, Greco: “Fondamentale vaccinarsi contro Covid”

Gela. Con l’avvio della terza dose anti-Covid, anche per gli over 40, secondo il sindaco Lucio Greco è ora che tutti, in città, aderiscano alla campagna vaccinale. “I numeri dell’Asp ci dicono che la pandemia in città è, finalmente, sotto controllo. I dati divulgati ieri sera parlano di sessnatuno positivi in quarantena domiciliare, ai quali vanno aggiunti due ricoverati in malattie infettive. Siamo decisamente lontani dai mille contagi che ci hanno tenuto col fiato sospeso nei mesi scorsi e che, purtroppo, hanno anche portato alla morte molti nostri concittadini. L’emergenza sanitaria, però, è tutt’altro che terminata, e se c’è una cosa che l’andamento della curva epidemiologica ci ha insegnato in questi due anni circa è che è proprio quando sembra che sia finita che il virus rialza pericolosamente la testa. Rispetto a prima, per fortuna, mentre nuovi ed efficaci farmaci iniziano ad essere immessi sul mercato – dice – abbiamo una potentissima arma di difesa in più ed è il vaccino. Che siano efficaci è evidente, visti i numeri, ma adesso è necessario fare un ulteriore passo in avanti. Il mio appello va a tutti coloro che possono già sottoporsi alla somministrazione della terza dose, perché i tempi lo consentono“. Il sindaco inviata chi può a recarsi all’hub.