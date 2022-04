Chi rattoppa deve ripristinare, proseguono lavori: Morselli, “invertiamo la rotta”

Gela. Sono i gestori dei sottoservizi che devono porre riparo ai ripristini delle strade effettuati in maniera non conforme. In questi ultimi mesi, l’assessorato ai lavori pubblici, retto dall’esponente civico Romina Morselli, ha imposto questa linea e le società stanno man mano adeguandosi. Il segnale è di una forte di attenzione, ma l’obiettivo per il futuro è quello di programmare meglio e di evitare gli errori del passato, rispettando il territorio. “Ieri è stato ultimato l’intervento di riqualificazione urbana del tratto iniziale di via Matteotti da parte di Caltaqua – spiega Morselli – e sono stati riparati i danni arrecati con l’intervento dello scorso anno. Voglio informare la città, però, del fatto che la strada rimarrà chiusa al transito per dieci giorni, per consentire l’assestamento della pavimentazione e dei materiali. Con i gestori stiamo applicando alla lettera il regolamento, in attesa di portarne in aula uno nuovo e ancora più stringente. La nostra intenzione è di invertire la rotta, e di non vedere più manto stradale fatto male o a strisce”.