Chiesa e oratorio salesiano, sì Eni allo sblocco delle compensazioni: Greco, “non ci sono ostacoli”

La notizia era attesa dai fedeli, privati da anni dei locali per motivi di sicurezza strutturali. Il sindaco Lucio Greco si era fatto promotore di questa iniziativa sfruttando l’Accordo d’Intesa per l’Area di Gela sottoscritto nel 2014. L’amministrazione ha lavorato in questi anni anche per la riqualificazione della parrocchia Santa Maria di Betlemme e piazza Teresa Calcutta, rifacimento aree esterne a Macchitella Lab, manutenzione verde pubblico cittadino, realizzazione Hub Banco Alimentare ex mattatoio. “Sono tutte iniziative in uno stato procedurale molto avanzato – dice il sindaco – alcune sono già cantierizzate, altre vicine al bando di gara per l’avvio dei lavori ed altri attendono solo la formalizzazione degli accordi dopo il via libera della Regione. In nessuna delle opere citate ci sono ostacoli per cui possiamo affermare senza paura di essere smentiti che vedranno luce nei mesi a venire”.