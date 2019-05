Chiuse le urne delle europee in città, affluenza ancora in calo: 27,37 per cento ai seggi

Gela. Chiuse le urne delle europee in città. Il dato finale d’affluenza segna 27,37 per cento. Addirittura, inferiore alla soglia del 30 per cento e a a quella del 29,71, registrata alle precedenti consultazioni. Alla fine, ai seggi si sono recati 16.604 aventi diritto. Un dato che conferma le aspettative pessimistiche di molti. Le elezioni europee non hanno attirato l’interesse della gran parte degli elettori.