Ciclismo a Borgo Valsugana, Salvatore Caruso cade ma ne rimonta 160

Borgo Valsugana. Una caduta nelle battute iniziali ha compromesso la tappa in Borgo Valsugana del ciclista gelese Salvatore Caruso, valevole per la categoria esordienti nazionale. Alla 15^ “Coppa di sera” Caruso ha chiuso in 35esima posizione e, dopo l’arrivo, è stato costretto alle cure mediche per le escoriazioni riportate a seguito della caduta. Nonostante la bicicletta danneggiata e le ferite, l’esordiente gelese è stato capace di rimontare dall’ultimo posto e circa un minuto di distacco dal gruppo dei 192 partecipanti.