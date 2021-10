Cis, Di Cristina apre: “Greco convochi un tavolo unitario, Pd è con la città”

Gela. Il treno dei finanziamenti non lo vuole perdere neanche il sindaco Lucio Greco, che negli scorsi giorni ha annunciato di aver scritto al premier Mario Draghi e ai ministeri coinvolti nel percorso del Contratto istituzionale di sviluppo. E’ una misura di sostegno, giudicata quasi imprescindibile, per un territorio che negli ultimi anni sta sommando finanziamenti, ma che fa fatica a tramutarli in investimenti veri e propri. Dall’area di crisi complessa all’accordo di programma, passando per la portualità, le Zes, “Qualità dell’abitare” e i protocolli con Eni, sono tanti i punti da verificare. Per Greco, il governo nazionale è in debito con la città e deve dare risposte, così come quello regionale. Nella missiva inviata a Roma, si chiede di attivare il Cis. Una mossa che potrebbe riaprire un percorso istituzionale, con le forze politiche rappresentate nel governo nazionale. “Greco convochi subito un tavolo unitario sul Cis, aperto a tutte le forze di governo nazionale – dice il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina – rimangono ferme le diversità e le azioni di contrasto su molti temi, che il Pd conferma rispetto alle scelte del sindaco, ma sul Cis siamo a piena disposizione della città. Riteniamo che sia una strada fondamentale per lo sviluppo locale”. Secondo il segretario democratico, bisogna coinvolgere tutti i sindaci. “Serve un tavolo che riunisca anche tutti i sindaci del territorio – aggiunge – la consapevolezza deve essere assoluta. Il percorso va avviato da subito, senza tentennamenti”. I dem, sul Cis, hanno mantenuto aperto il canale istituzionale con l’ex ministro Giuseppe Provenzano, che avviò le prime interlocuzioni sul tema, con la giunta Greco. Il MInistero per il Sud ora è affidato al ministro forzista Mara Carfagna. Nei prossimi giorni, tra le altre cose, Di Cristina vedrà i sindaci dem del comprensorio e in attesa dell’esito elettorale a San Cataldo, dove è di scena l’intesa Pd-M5s, parteciperà ad un’iniziativa insieme al segretario regionale del partito, Anthony Barbagallo.