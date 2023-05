Cis e finanziamenti, Lorefice incontrerà Fitto: “Preoccupato e da Greco cattiva gestione politica”

Gela. Per tanto tempo, almeno fino a quando non si è concretizzata l’emergenza finanziaria, è stato uno dei capitoli programmatici più volte richiamato dal sindaco Lucio Greco. Il Contratto istituzionale di sviluppo, contenitore che avrebbe dovuto assorbire altri strumenti di investimento sul territorio, è rimasto incompiuto, almeno fino ad oggi. Un tema sul quale il senatore grillino Pietro Lorefice cercherà di avere riscontri pratici dal ministro Raffaele Fitto, che guida il dicastero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr. Ha già chiesto un incontro e solo per ragioni di impegni istituzionali pregressi è stato spostato. Dovrebbe tenersi entro le prossime settimane. “L’ho chiesto e mi è stato già concesso – dice il senatore – perché vorrei affrontare con il ministro diversi temi. Il Cis, sicuramente, ma anche le vicende che ruotano intorno alla nuova programmazione dei finanziamenti e ai fondi 2014-2020. Sono stanziamenti decisivi per un territorio come il nostro”. Il senatore non lo nasconde, “sono molto preoccupato per le linee di finanziamento che interessano il Comune”, precisa. “Fino ad oggi, è già lungo l’elenco dei fondi persi – continua – sono stati collezionati troppi fallimenti. Ci sono finanziamenti, come per “Qualità dell’abitare”, ai quali non si può rinunciare. Sarebbe un danno enorme. Dopo quattro anni, non è più possibile nascondersi dietro alle carenze di personale. Perché non sono stati conclusi i concorsi per nuove assunzioni? Era ben noto che diverso personale, a breve, sarebbe andato verso il pensionamento. Cosa ha fatto l’amministrazione per trovare una soluzione alternativa? L’iter dei concorsi è fermo da anni. Perché non si è proceduto con un partenariato, come quello proposto dall’Ordine degli architetti, per sopperire ai vuoti?”. Il parlamentare fa una disamina piuttosto schietta.